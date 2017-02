11 februari – Heel veel was het niet dat hier aan sneeuw viel maar wel genoeg om er een kleine sneeuwpop van te maken. Het gaat om het idee om iets met die sneeuw te doen. En als dat op het dak van vaders auto mag heb je een grote kans op meer bekijks dan met een sneeuwman in de voortuin. Dit mag dan ook gezien worden.

