CDA: ‘College nog steeds laks met aanvragen WMO’

13 februari – Je zult als patiĆ«nt of oudere maar een aanvraag ingediend hebben bij de gemeente om in aanmerking te komen voor noodzakelijke ondersteuning zoals de wet WMO biedt. In Leidschendam-Voorburg zit je daarvoor in 25% van de gevallen te lang op een antwoord te wachten. De CDA-raadsleden Aart Paardekooper en Hein Bos stellen deze kwalijke situatie aan de kaak en willen van het College weten wat er nog dit kwartaal aan gedaan wordt om de wet naar behoren uit te voeren.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De beslissing op een aanvraag moet binnen acht weken plaatsvinden. Vorig jaar nam het college in 50% van de gevallen een te late beslissing. Nu is dat slechts gehalveerd. Dat rapporteert de externe accountant. Zoals afgesproken moet een beslissing op een aanvraag binnen 8 weken plaatsvinden. ‘Het college had beterschap beloofd, maar daar is maar weinig van terecht gekomen’, zeggen de raadsleden. ‘Het college is nog steeds laks’.