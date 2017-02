Ontruiming van woning die in vuilnisbelt veranderde

13 februari – Een woning aan de Tulpentuin als een vuilnisbelt. De bejaarde bewoonster sprokkelde alles wat zij aan grofvuil en afgedankte materialen op straat tegenkwam bijeen en nam het mee naar huis. Dat moet maanden lang zo het geval zijn geweest. Mensen die de boel komen opruimen zeggen zoiets niet eerder gezien te hebben. Overal moesten zij de toegang forceren, muizen sprongen in het rond. De chaos geldt zowel de tuin, de parterre van de woning als de eerste etage. Het opruimen begon vandaag en wordt morgen voortgezet. Voor de woning staan afvalbakken om het vuil af te voeren. Sinds het overlijden van haar man, nu 20 jaar geleden, wilde de vrouw met niemand contact. Het is (nog) niet bekend wie in deze zaak tot actie is gekomen en door wie de vrouw is opgevangen. Foto Ap de Heus.