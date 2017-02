Eerst de ‘Wall’ dan de Mall of the Netherlands

14 februari – Voordat de Mall of the Netherlands als het nieuwe Leidsenhage in gebruik genomen wordt zijn we bijna twee jaar verder. Na alle sloop- en graafwerkzaamheden in de afgelopen maanden is de bouwput gereed voor het leggen van fundamenten. Dat gebeurt zonder al te veel mee kunnen kijken van buitenaf. Vandaar dat rond het gehele bouwterrein een honderden meters lange kunststoffen muur geplaatst wordt, paneel voor paneel. Als je er langs loopt lijkt het een beetje op de ‘Wall of the Netherlands’. Van buiten grijs, van binnen wit.