Hohage: ‘Transparantie coalitie is ver te zoeken’

15 februari – Voor Philippine Hohage van de gelijknamige eenmansfractie is het geen eenvoudige opgave om haar stem in de gemeenteraad altijd te laten doorklinken. Daarbij komt dat de relatie met collega-raadsleden ongemakkelijk aanvoelt. Dat zou best wat vriendelijker c.q. sportiever mogen. Niettemin staat zij haar mannetje. ‘Coalitiepartijen zijn een ondoordringbaar cordon rond het college’, zegt zij. ‘Rookgordijnen en dikke mist visualiseren de informatie die de raad krijgt. Door de gemeenteraad vastgestelde budgetten worden vaak flink overschreden en de projecten lopen enorm uit’.

Hohage heeft de meetlat en de rekenmachine er eens bijgenomen. Zij zegt: ‘Zo kosten bijvoorbeeld de projecten Duivenvoorde, Damcentrum, Waterspoorpark en park ’t Loo veel meer dan was afgesproken. Voor deze projecten moeten miljoenen euro’s meer betaald worden dan de afspraken waren. Voor het inhuren van externe bureaus voor onderzoek of uitvoering en extern personeel inhuur is het zelfs zo erg dat de gemeente niet eens weet hoeveel geld dat kost. Het is bizar dat er geen transparantie wordt gegeven. De gemeenteraad dient juist, grondig en tijdig geïnformeerd te worden. Dat is nu helaas utopie’.