Erepenning voor vertrekkende wethouder Bruines

16 februari – Wethouder Saskia Bruines (bij de gekleurde tas op de grond) heeft afscheid genomen om onverwacht toe te treden tot het college van B&W van Den Haag. Haar collega daar schoof door naar de Tweede Kamer. Gisteren werd in het gemeentehuis afscheid genomen van Bruines. Burgemeester Klaas Tigelaar sprak lovende woorden over haar en zij sprak op haar beurt lovend over Leidschendam-Voorburg. De vertrekkende wethouder (D66) kreeg een erepenning. Foto Ap de Heus.

