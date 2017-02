Expositie in de maak over 400 jaar molen De Vlieger

17 februari – Wie heeft er mooie herinneringen aan en verhalen over Molen de Vlieger? Dat vraagt de Bibliotheek aan de Vliet. Van 5 tot en met 22 april wordt in de vestiging aan het Koningin Julianaplein een expositie over deze bijna 400 jaar oude molen gehouden. Het is de bedoeling om deze tentoonstelling te verrijken met verhalen en herinneringen. ‘Dat kan van alles zijn’, zegt Juanita Diemel, consulent cultuur van de Bibliotheek. ‘Herinneringen over de oude plek van de molen aan de Badhuislaan. De verhuizing in 1989 naar Polder Essesteijn, een bezoek met je schoolklas, of je trouwfoto die voor de molen is gemaakt’. Mensen die deze herinneringen met de bezoekers van de tentoonstelling willen delen, kunnen hun verhaal (en foto’s) mailen naar info@molendevlieger.nl Ook kan men ze afgeven bij de balie van de bibliotheek op het Koningin Julianaplein, voor 15 maart, ter attentie van Juanita Diemel. Bij het afgeven van de materialen kunnen medewerkers van de bibliotheek niet inhoudelijk op het verhaal ingaan. Het team van Molen de Vlieger neemt eventueel later contact op over de opname van het verhaal in de tentoonstelling met de naam ‘Energie van gisteren voor morgen’.