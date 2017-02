TheaterKarwei: Kinderen zingen, dansen, acteren

19 februari – Woensdag 1 maart begint een nieuwe editie van TheaterKarwei, hét vakantiespektakel van Theater Ludens, TRIAS, Atelier Helene, Dans aan de Vliet en Toneelgroep Vest. Een geweldige theater-doe-dag in de voorjaarsvakantie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Elke TheaterKarwei-editie is een nieuw verhaal. Dit keer zijn het de avonturen van (super)Mario, op weg naar de berg vol pizzapuntjes. Op deze dag zijn de kinderen bezig met over acteren, dansen en zingen. Samen maken zij er een toneelstuk van. Maar het begint met: Speel je verhaal. Zing je verhaal. Dans je verhaal! En als de ouders, grootouders of wie dan ook wil komen kijken dan kan dat. Aan het einde van de dag is er de voorstelling op het grote podium van Theater Ludens. Informatie en kaartjes: www.theaterludens.nl of aan de kassa.