‘Open Van Schagenstraat als toegang Oude Kerk’

20 februari – De Van Schagenstraat moet weer opengesteld worden, in elk geval voor trouw- en rouwstoeten die naar de Oude Kerk willen. Het CDA gaat zich daar sterk voor maken. Volgens deze partij is uit evaluatie van de pilot na een half jaar van afsluiting te zien dat de nadelige effecten van afsluiting niet opwegen tegen de voordelen. ‘Gebruikers van de Oude Kerk hebben nog altijd veel hinder van de afsluiting en uit het evaluatierapport blijkt dat direct omwonenden en ondernemers negatieve ervaringen hebben met de pilot’, aldus CDA-raadslid Hans Geurts.

‘We vinden de feitelijke onderbouwing van het rapport niet sterk’, zegt hij. ‘De meningen spreken wel voor zich. We zijn bezorgd over de signalen dat ondernemers omzetverlies ervaren. Omwonenden en bezoekers vinden dat de bereikbaarheid is afgenomen. Openstelling van de straat is wat het CDA betreft de beste oplossing. De coalitiepartijen schuiven een keuze voor zich uit door de pilot te verlengen. Dit maakt de situatie voor betrokkenen nog langer onzeker’.

Reactie van Mary Oosterveer: ‘De heer Geurts van het CDA stelt dat de ondernemers omzetverlies lijden door de genoemde afsluiting. Reeds eerder, op 17 januari in de commissie AZ, heb ik mijn bezorgdheid hierover geuit. Voorafgaand aan de vergadering had ik 43 ondernemers bezocht in het Huygenskwartier. Met het niet terugplaatsen van een volwaardig Servicepunt en het afsluiten van de Van Schagenstraat gaven de ondernemers aan dat er veel minder bezoekers komen en dat dit omzetverlies geeft. Ik heb mijn ervaringen aan de commissieleden voorgelegd. Het CDA heeft toen niet op mijn inspreken gereageerd. Louise Kortman van de VVD heeft eveneens een onderzoek bij de ondernemers gedaan en kwam tot dezelfde conclusie en hierover is gepubliceerd. Het lijkt er nu op dat slechts het CDA de enige is die het voor de ondernemers opneemt. Niets is minder waar’.