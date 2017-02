Zuil met 25 partijen die naar uw stem dingen

22 februari – Deze scholiere denkt duidelijk aan andere dingen dan aan de actualiteit van de politiek. Zij heeft geen oog voor de zuil met afbeeldingen van kopstukken of teksten die zoals hier bij park De Werve aan de komende verkiezingen vooraf gaan. 25 Partijen dingen naar uw stem. Hier op het bord is het qua presentatie nog gelijke monniken gelijke kappen. Voor het eerst wordt ook in Voorburg gebruikt gemaakt van zo’n zuil in plaats van houten of aluminium bouwwerken waarop partij-affiches werden geplakt.