Anatomie mensfiguren onrealistisch weergegeven

23 februari – Op de komende tentoonstelling bij galerie ArtiBrak exposeren vier leden hun werk. In de acrylschilderijen en keramische beelden van Cora Alink ontmoeten we muizen, honden, katten en giraffen die vaak een glimlach ontlokken. Voor beeldhouwer Tilly Egberts zijn het vooral de schoonheid en kracht van de meest elementaire en primitieve levensvormen die haar fascineren en aanzetten tot het maken van driedimensionale abstracte organische vormen. Op de schilderijen van Ber Boom (zie illustratie) zien we semi-realistische mensfiguren. Omdat ze ontspruiten aan zijn fantasie is hun anatomie vaak onrealistisch weergegeven. Jolanda Wassenaar werkt abstract in gemengde technieken en gebruikt voornamelijk aardse tinten en heel veel wit. Haar inspiratie haalt ze uit oude muren met afgebladderde verf. Tentoonstelling van 1 tot en met 26 maart. Opening 4 maart in Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44.

