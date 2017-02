D66 kiest Lia de Ridder als (ervaren) wethouder

23 februari – De fractie van D66 stelt Lia de Ridder (48) voor als nieuwe wethouder en opvolger van de naar Den Haag vertrokken Saskia Bruines. Onder voorbehoud van het oordeel van de geloofsbrievencommissie wordt zij voorgedragen aan de gemeenteraad in de vergadering van 7 maart. De fractie en het bestuur van D66 Leidschendam-Voorburg zeggen blij te zijn dat zij op zo’n korte termijn een opvolger voor Saskia Bruines hebben gevonden. Fractievoorzitter Stephan van de Griendt: ‘Met Lia kunnen we een ervaren bestuurder met veel passie voor de publieke zaak voordragen’.

De Ridder woont en werkte als wethouder in Oegstgeest, heeft twee kinderen, is opgeleid tot economisch geograaf, werd voor een belangrijk deel gevormd in Zambia en begon haar politieke loopbaan in Groningen. In Oegstgeest was zij verantwoordelijk voor sociale zaken, economische zaken, duurzaamheid, groen en voor een grote uitbreidingswijk. Als de rode draad in haar loopbaan noemt De Ridder nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de samenleving, ‘De afgelopen periode heb ik ontdekt dat de functie van wethouder me goed ligt. Alle eerder opgedane ervaring kan ik er in kwijt en er is steeds weer een nieuwe uitdaging om op te pakken’, zei zij voordat ze wethouder in Blaricum werd.