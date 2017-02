Meer dan 100 bomen moeten eraan geloven

24 februari – Begin volgende maand verdwijnen 103 bomen in de Van Deventerlaan, rondom het Van Deventerplein, Laan van Swaensteijn en de Rembrandtlaan. Volgens de gemeente zijn de bomen niet te redden door werkzaamheden rond de noodzakelijke vervanging van riolering en gas- en waterleidingen. ‘Een second opinion van een boomdeskundige heeft dit bevestigd’, aldus de gemeente. ‘De bomen worden t.z.t. vervangen door nieuwe bomen’. Drie bewoners hebben bij de rechtbank een verzoek ingediend om de voorgenomen kap van de bomen tegen te gaan maar zij kregen nul op het rekest. De bomenkap vindt plaats voordat het broedseizoen begint (15 maart). De uitvoering van het groot onderhoud begint naar verwachting medio juli.

