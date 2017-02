Winkeliers: ‘Stop dramaproef Van Schagenstraat’

25 februari – Zo’n 25 winkeliers uit de Herenstraat en Parkweg hebben een brandbrief aan de gemeenteraad ondertekend waarin zij de proefafsluiting van de Van Schagenstraat hekelen. Er voltrekt zich een drama, zeggen zij. Ook de proef met de parkeerloze Oude Haven valt volledig in ongenade. De ondernemers, waaronder Hoogvliet, de apotheek en de visboer, klagen over omzetverlies door klanten die wegblijven of naar het Julianaplein gaan waar wel parkeergelegenheid is. Hun ervaringen staan haaks op die van onderzoeksbureau dat zich positief heeft uitgelaten over de autoloze Van Schagenstraat en Oude Haven. De winkeliers in het Oude Centrum willen dat de proef direct wordt opgeheven. ‘De situatie is onhoudbaar en we vrezen door omzetverlies ons bestaansrecht hier te verliezen’, stellen zij. ‘Een drama voor ons”.