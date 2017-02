Onderzoek provincies: Bereikbaarheid scoort 8.1

26 februari – Tegenover het sombere bericht van gisteren plaatst Patrick van Kuijen positieve cijfers m.b.t. het ondernemen in historisch Voorburg. Hij is voorzitter van het Ondernemersfonds Huygenskwartier en ontleent gegevens aan een ‘koopstromenonderzoek’ dat uitgevoerd werd i.o.v. de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Men wilde een beeld krijgen van vorig jaar gedane bestedingen in de detailhandel. ‘Huygenskwartier springt er opvallend gunstig uit in het onderzoek’, zegt Van Kuijen. ‘De bestedingen zijn er met €2,2 miljoen gestegen naar 22,3 miljoen sinds de laatste meting in 2011. En er is een toevloeiing van toeristische bestedingen van ruim €2 miljoen’.

Hij vindt het nog belangrijker dat de waardering van zowel de bewoners als de bezoekers van buiten de gemeente met een rapportcijfer acht of hoger. Van Kuijen: ‘Sfeer, uitstraling, veiligheid, onderhoud en bereikbaarheid per fiets scoren erg hoog. Opvallend is de positieve beoordeling van de bereikbaarheid per auto door bezoekers van buiten met een 8,1.’ (Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op www.kso2016.nl.)