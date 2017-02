Stunt van Haagse markt in Voorburg

27 februari – In Voorburg, Wassenaar en Rijswijk zijn bordjes opgehangen die verwijzen naar ‘De Haagse Markt’, gelegen aan de Herman Costerstraat en met 540 kramen en 18 standwerkers de grootste openluchtmarkt van Europa. Het bordje, zoals hier bij het station, is een stunt van de Haagse markt om het bezoek uit omliggende steden te vergroten, uitgerekend in deze vakantietijd. Vraag is hoe lang het bord hier blijft. Foto Ap de Heus.