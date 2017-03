Tuinders blij met verkoop grond aan gemeente

28 februari – Twintig eigenaren van grond in Stompwijk worden door de gemeente uitgekocht. De ‘bijzondere’ aankoop van de grond beslaat een lengte van ruim twee kilometer en is nodig voor een nieuwe verbindingsweg ten westen van de dorpskern. Hiermee wordt de kern van Stompwijk ontlast van zwaar verkeer. Eén van de eerste aankopen was de tuinbouwkas van de gebroeders Goeman aan de Huyssitterweg. Hier hebben drie families jarenlang hun boterham verdiend met het kweken van aubergines. ‘De grondaankoop is een belangrijke mijlpaal in het project Bereikbaar Stompwijk’, zegt de gemeente. ‘Aanleiding om de gebroeders een aandenken te geven’. Wethouder Frank Rozenberg ging bij de kwekers op bezoek en overhandigde hen een fotoboek, waarin het aangekochte tuinbouwcomplex en de sloop daarvan fotografisch is vastgelegd. Hoe de broers de verkoop van hun grond ervaren is duidelijk op de foto te zien.