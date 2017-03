Slechte communicatie over afval medicijnen

1 maart – Waar laat je als patiĆ«nt niet gebruikte medicijnen? Die vraag is actueler dan ooit nu de apotheker die gaat weigeren vanwege de daaraan verbonden kosten. Sinds januari is de gemeente overgestapt op een andere ophaler van bedrijfsafval waardoor de apothekers betalen voor het laten afvoeren van de medicijnen. Sommigen hebben de gemeente gevraagd om deze extra kosten te compenseren, maar daar voelt de gemeente (nog) niet voor. ‘We moeten voorkomen dat medicijnen uit onwetendheid of gemakzucht in restafval of afvalwater terecht komt’, zegt CDA-raadslid Hans Geurts. ‘Apothekers en gemeente moeten hun verantwoordelijkheid nemen om zo snel mogelijk met een goede oplossing te komen’. Voor met name oudere inwoners is het een probleem om medicijnen zelf naar het afvalstation in Voorburg te moeten brengen. Het is dat raadslid Geurts over dit onderwerp ‘signalen heeft opgevangen’ maar het ware beter geweest als de gemeente hierover zelf met goede communicatie naar buiten was gekomen. De overstap naar een andere afvalophaler dan Avalex rechtvaardigt dat.