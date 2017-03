Stil protest tegen kaalslag rond Van Deventerplein

1 maart – Met lede ogen zagen en hoorden bewoners van het Van Deventerplein vanochtend de kaalslag die plaatsvindt door het neerhalen van de eeuw-oude bomen. Het zijn de eerste van de 103 in totaal die het veld moeten ruimen voor de aanleg van o.a. nieuwe riolering in de omgeving en de Rembrandtlaan. Protesten van bewoners haalden niets uit. Naast het lawaai van de kettingzaag was er een stil protest vanochtend in de Van Deventerlaan waar bewoners de vlag halfstok hingen. Na het omzagen van de bomen wordt het hout vermalen tot snippers die in de buurt worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een eindbestemming.