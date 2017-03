3 maart – Het bedrijf Ballast Nedam heeft de bouwopdracht verworven voor het nieuwe Leidsenhage (Mall of the Netherlands). Het betreft het realiseren van de totale opbouw alsmede de deels ondergrondse parkeergarage. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa 250 miljoen euro inclusief het installatiewerk en de sloopkosten die aan de bouw vooraf gaan.

