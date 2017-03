Op dit groene adres geen zwevende kiezers

4 maart – Dit zie je hier nauwelijks meer, op het raam geplakte posters van politieke partijen. Nog niet zo heel lang geleden was het allerminst uitzonderlijk dat je op deze manier je politieke kleur bekende tijdens landelijke verkiezingen. Straten hingen er vol mee, van links rood tot rechts blauw. Er viel toen veel minder te kiezen dan nu en loyaliteit was vaak vanzelfsprekend. Andere tijden dus, maar voor de bewoners van dit huis is confessioneel groen favoriet, de partijkleur van stadsgenoot Sybrand van Haersma Buma die ook nog eens stevig in het zadel lijkt te zitten. Duidelijk geen zwevende kiezers op dit adres.