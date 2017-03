Dag en nacht verschil in Van Deventerlaan

5 maart – In recordtempo zijn de 103 bomen in de Van Deventerlaan, het Van Deventerplein en de Rembrandtlaan weggehaald. De operatie was nodig om ondergrondse infrastructuur, waaronder de riolering, te vernieuwen. Foto’s van voor de na het omzagen laten zien hoeveel licht er in de Van Deventerlaan is bijgekomen. ‘Bijna dag en nacht verschil’, zegt een bewoner die de gemeente complimenteert voor de werkwijze en snelle manier van handelen met een nieuwe methode om de bomen weg te halen.