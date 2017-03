7 maart -Het is weer gratis compost scheppen bij de Avalex aan de Nieuwe Havenstraat en wel op zaterdag 25 maart. Wel uw Avalexpasje meenemen. Met deze actie bedanken de gemeente en Avalex alle inwoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners krijgen hun ingezamelde afval terug in de vorm van compost! Het afgelopen jaar is zo’n 20.000 ton groente-, fruit- en tuinafval ingezameld in het verzorgingsgebied van Avalex. Dit levert ongeveer 6.000 ton compost op. Ook inwoners op een adres waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen komen scheppen.