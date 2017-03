Nieuwe wethouder kiest voor ‘eenduidigheid in beleid’

8 maart – De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de benoeming van Lia de Ridder (D66) als opvolgster van Saskia Bruines die wethouder in Den Haag werd. Onder toeziend oog van de griffier kreeg het nieuwe Collegelid een bloemenhulde van burgemeester Klaas Tigelaar voor de camera van Ap de Heus. Mevrouw De Ridder (48) zegt dat ‘de lokale overheid er is om de samenleving te ondersteunen en dus moet open staan voor constructieve ideeën en eenduidig zijn in het beleid op de verschillende terreinen’.

Haar portefeuille omvat Onderwijs, Economie, Ondernemersklimaat, Jeugd, Ruimtelijke ontwikkeling, Stedelijke vernieuwing, Dienstverlening, Herontwikkeling CBS-locatie, Herontwikkeling Klein Plaspoelpolder, Interne Zaken en Informatiebeveiliging. Wat eigenlijk niet? Dat wordt hoe dan ook op elf terreinen eerst flink inlezen en een rondgang langs alle projecten, scholen en kennis maken met honderden betrokkenen. En dat alles formeel voor een jaar, tot aan de raadsverkiezingen in 2018.

Lia de Ridder is lid van het landelijk bestuur D66, voorzitter Raad van toezicht Stichting Zebrazorg en Trainer ‘de ervaring leert’ Prodemos. Zij heeft na haar opleiding tot economisch geograaf (UvA) onder meer gewerkt als universitair onderzoeker (UvA), ontwikkelingswerker (Zambia), docent, ambtelijk beleidsmedewerker en adviseur. In 1999 werd zij lid van Provinciale Staten in Groningen voor D66, in 2006 fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest. Vanaf 2010 was zij wethouder in achtereenvolgens Oegstgeest, Blaricum en Bussum.

Mevrouw De Ridder lijkt overal inzetbaar voor kortere of langere duur. Spontane vraag: Is zij een blijvertje hier met deze ‘technische’ benoeming? Wie zal het zeggen. In de jongste peilingen gaat het goed met D66 en Alexander Pechtold wordt door velen gezien als de nieuwe premier, op de voet gevolgd door plaatsgenoot Sybrand Buma. Als het allemaal goed uitpakt voor D66 dan is het aannemelijk dat de naam van Lia de Ridder ook passeert als vrouw ergens aan de politieke top van Nederland. Zij moet het dan wel ambiëren maar feit is dat weinig vrouwen nu zo dicht bij het Haagse vuur zitten als zij op een cruciaal moment.