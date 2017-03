Gebouw in Voorburg mogelijk Universiteit van Iran

9 maart – Dit witte gebouw aan de voet van het voormalige CBS-kantoor heeft volopĀ aandacht van het Openbaar Ministerie. Er zijn aanwijzingen dat zowel de koop als de onlangs gerealiseerde verbouwing met verdacht geld uit Koeweit en Turkije zijn gefinancierd. Het pand zou een afdeling worden van de Iraanse Universiteit. Vorige maand heeft de politie hier een inval gedaan. Eigenaresse is de multiculturele onderwijs-stichting Almustafa. Enkele bestuursleden zouden verbonden zijn aan de Universiteit in Teheran. Volgens de NRC die hierover publiceerde wordt de voorzitter verdacht van witwassen voor een bedrag van circa twee miljoen euro.

