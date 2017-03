Ruimte maken voor sloop van Goede Herderkerk

10 maart – De sloop van de voormalige Goede Herderkerk aan de Prinses Beatrixlaan is aanstaande. Om ruimte te maken voor de ‘stoottroepen’ wordt de directe omgeving van het gebouw ontdaan van groen, bomen en beplanting. De kerk werd ruim vijf jaar geleden aan de eredienst onttrokken na 55 jaar in gebruik te zijn geweest. Er komt een nieuw gebouw met 38 appartementen en parkeerplaatsen voor in de plaats. Naar verwachting worden die medio 2018 opgeleverd. Onlangs hebben Amvest Investment Management en Waal de koopovereenkomst gesloten voor het project. De woningen worden opgenomen in de beleggingsportefeuille van het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund).