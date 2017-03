Buste van Titus Brandsma in Museum Swaensteyn

13 maart – In Museum Swaensteyn is de tentoonstelling Beeltenissen Bevroren in Brons geopend door Gregor Rensen, voormalig wethouder en thans burgemeester van Brielle. Een van de topstukken op de tentoonstelling is een buste van Titus Brandsma, afkomstig uit het Bedevaartsoord Heilige Martelaren van Gorcum te Brielle. Kunstenares Josephine Kortman kreeg in 1992 opdracht van het bisdom Rotterdam om voor de kerk te Brielle een portretbuste van Brandsma te maken, een vooraanstaande karmeliet, die in het kamp Dachau is gestorven.

Begin januari 1942 werd hij gearresteerd nadat hij zich verzette tegen het plaatsen van NSB advertenties in Rooms-Katholieke dagbladen. De opdracht voor de buste in Brielle bleef niet zonder gevolgen, verschillende katholieke kerken bestelden een tweede versie. De bekendste daarvan is de Kerk der Friezen in Rome. Gregor Rensen vertelde over het werk van Brandsma, zijn plek in de martelarenkerk in Brielle en op de band die Josephine Kortman heeft met de priester. De tentoonstelling duurt tot en met 15 april. Foto Charles Groeneveld.