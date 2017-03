Volle bakken, huisvuil stapelt zich op

13 maart – Wat is er aan de hand met Avalex? Op tenminste drie locaties stapelden de afvalzakken zich in het weekeinde tot vanmiddag aan toe op, onder meer aan het Oosteinde, de Parkweg en in Voorburg-West. Deze foto’s van W. Hasekamp zijn vanochtend rond twaalf uur gemaakt. ‘Mensen die ik ontmoette waren verbaasd, ze waren het niet meer gewend die rommel’, zegt hij. ‘Voor het weekeinde moeten de bakken al vol zijn geweest’. Dan kan bijna niet anders. Dit vraagt om ingrijpen en er op toe zien dat de bakken hoe dan ook vrijdagmiddag geleegd zijn.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink