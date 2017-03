Zo lang het kan zieltjes winnen op D-day

15 maart – Voor velen is het een spannende dag. Welke partij pakt de punten en wie van de kandidaten niet? Wat gebeurt er vandaag nog om zieltjes te winnen? D66 maakte gebruik van de ochtendspits om contact te krijgen met automobilisten op weg naar werk of afspraak. Zo lang het kan actie voeren tot op D-day toe. Twee partijmannen stonden bij de Sijtwendebaan achter een spandoek met wervende tekst. In verzorgingshuis Het Anker was het al vroeg een komen en gaan van kiezers. Om 09.uur waren er al meer 200 geweest. Op een van de deuren hing een mededeling van het ministerie over het stemgeheim.