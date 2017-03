Al acht dagen roerloos langs de weg

15 maart – Bewoners van de Laan van Nieuw Oosteinde meldden ons dat ook zij te maken hebben met lang liggend afval voor de deur. Deze restanten werden acht dagen geleden langs de rijbaan achtergelaten. De vraag is of dit bij de gemeente of Avalex bekend is. Er zou vandaag met de klachtenlijn van de gemeente gebeld worden. Maar zijn er geen handhavers meer die dagelijks hun rondje door Voorburg maken en ongewenste situaties signaleren?