Negen inwoners zoek: vertrokken naar onbekend land?

16 maart – Het College van B&W is van plan om in de gemeentelijke basisadministratie bij negen inwoners te vermelden: ‘Vertrokken naar onbekend land”. Het zijn mensen die waarschijnlijk niet meer op het ingeschreven adres wonen en ook geen aangifte van adreswijziging hebben gedaan. Zij krijgen vier weken de gelegenheid zich alsnog te melden anders bestaan zij ambtelijk niet meer met alle ‘grote persoonlijke en/of financiële gevolgen van dien’, aldus de gemeente die de namen van de betrokkenen bekend maakt: R.B. Selberie (1957), M.B. Salah (1993), O. Sali (1989), A. Promnguluem (1976), C. van de Poll (1977), R. Achterhof (1964), K.A. Castillo (1994), W.A.M. van Dusseldorp (1956) en O. El Asri (1998). ‘Bij niet tijdig reageren worden zij in de administratie opgeschort’.