Hohage tast in duister over kosten externe adviseurs

20 maart – Fractie Hohage stelt de inhuur van externe adviseurs aan de kaak. ‘In het verleden werd alleen bij grote zaken van externe expertise gebruik gemaakt’, zegt Philippine Hohage, ‘maar sinds 2014 lijkt het college geen beslissing te kunnen nemen zonder inschakeling van onderzoeks- of adviesbureaus. Veel van hun werk stelt niets voor en verdwijnt in de onderste la’. Als voorbeeld noemt zij de inschakeling van een Adviesbureau om de Ooievaarspas te promoten, ‘door middel van een nietszeggend onderzoekje bij maximaal 10 mensen die daarover dan bij radio Midvliet moeten vertellen’.

Hohage vraagt zich dan ook af wat de meerwaarde van zo’n onderzoek is en vervolgt: ‘Het college zegt over de kosten van externe adviseurs geen overzicht te kunnen geven. Dat is vreemd want uiteraard weet het college voor welk project of waarover het een onderzoek of advies heeft aangevraagd. Het lijkt erop dat het college niet wil vertellen wat al deze inhuur kost’. Hohage meldt in een persbericht via ‘welingelichte kringen te hebben vernomen dat het bedrag vanaf 2014 flink is opgelopen en dat het voor 2016 tussen de € 6,5 en € 7 miljoen moet zijn’.