Lentekriebels; hartelijk welkom op Stationsplein

20 maart – Om precies te zijn, om 11.38 uur vanochtend is de lente begonnen. Je zou het niet zeggen maar het grijs en grauw van vandaag maken morgen plaats voor wat zon. We zijn er aan toe. Bij de gemeente slaan de lentekriebels ook toe en dat wordt zichtbaar gemaakt met het plaatsen van twee harten op het Stationsplein dat er meteen aardiger uitziet met ‘De week van de lentekriebels’. Een aardig initiatief en zie, de harten zijn meteen een vriendelijke achtergrond bij het maken van foto’s. Leerlingen van de Lusthofschool waren door feestwethouder Frank Rozenberg uitgenodigd om de aftrap te doen. Speciaal voor de onthulling van de harten had groep 8 van de basisschool een Lentekriebels-dans ingestudeerd. En toen ging het even los.