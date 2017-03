21 maart – Bijna een week na de verkiezingen werden vanochtend de borden die daartoe opriepen verwijderd, zoals ook hier in Essesteyn. Het was voor het eerst dat van dit medium gebruik gemaakt werd om de aandacht op stemdag 15 maart te vestigen. Dat heeft gewerkt met een opkomstpercentage van meer dan 80 procent. Takelen maar.

