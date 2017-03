Is gemeente in gebreke over externe adviseurs?

21 maart – Raadslid Hohage van de gelijknamige eenmansfractie heeft de wet aan haar zijde bij het door het College (nog) niet beantwoorde vragen over het voor miljoenen euro’s inhuren van externe adviseurs. Zie het eerdere bericht van 20 maart hierover. De vraag kan dan ook worden gesteld of de gemeente in gebreke is.

Wat zegt de wet hierover?

‘Het bestuursorgaan (de gemeente in dit geval, red.) draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen’.