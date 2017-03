23 maart – Wat voor type boot dit is weten we niet (u misschien?) maar hij oogt vooral stevig en stabiel. Het vaartuig komt hier aan de kade bij de Kerkbrug – en helemaal met dit lentezonnetje – mooi uit de verf na een winter in de stalling. Helemaal goed is dat de eigenaar zijn blauwe trots – met een bescheiden letter – Voorburg heeft gedoopt. Klaar voor de vaart.