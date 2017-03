24 maart – Een mooi voorbeeld van hoe de seizoensovergang ineens zichtbaar wordt. Het schaatsparadijs in Leidsenhage wordt afgebroken, de schaatsen in het vet, terwijl de terrassen weer open gaan nu de temperatuur stijgt. Dan is het ook weer tijd om het niet bevroren water op te gaan met de gele trapkuipjes die klaarliggen voor speels gebruik.

