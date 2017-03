Maatjes gezocht voor hulp aan statushouders

26 maart – ‘In onze gemeente worden ruim 400 statushouders opgevangen. Deze mensen komen uit verschillende landen, spreken niet of nauwelijks Nederlands en moeten hun weg in de samenleving vinden. Vluchtelingenwerk en de gemeente zorgen er met behulp van coaches voor dat deze mensen huisvesting krijgen en dit huis basic kunnen inrichten met de lening die ze daarvoor krijgen. Ze zorgen dat hun uitkering geregeld wordt enz. De coaches hebben geen tijd voor het gewone menselijke contact en om mensen wegwijs te maken in onze samenleving’.

Zo introduceert het platform ‘Welkom in Leidschendam-Voorburg’ het maatjes/buddy programma voor statushouders. Zaterdag vond in de Oude Kerk een drukbezochte bijeenkomst plaats om het programma voor het voetlicht te brengen. Dit jaar werden in de gemeente 750 handtekeningen ingezameld van mensen die aangaven dat vluchtelingen hier welkom zijn. De organisatie probeert nu die 750 handtekeningen te verzilveren in het krijgen van maatjes om de statushouders verder op weg te helpen. De burgemeester sprak de aanwezigen met behulp van twee tolken toe. Ook hij zei: Welkom.