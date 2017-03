Protest tegen schimmel en glaswol in flatwoning

27 maart – De alarmerende tekst op het laken laat weinig aan de verbeelding over. Het doek aan het raam van de flat langs de Raadhuisstraat trekt de nodige aandacht van voorbijgangers. En dat is precies wat de bewoonster Nora Yorukseven wil. Zij protesteert furieus tegen de afhandeling van haar onderhoudsklachten over de flat bij Vidomes. Zie het eerdere bericht op Voorburg Insite d.d. 15 februari jl. De bewoonster heeft al maanden last van stofdeeltjes, door haar toegeschreven aan de suskasten, waaronder glaswol dat zichtbare huidirritatie veroorzaakt. Op diverse plekken woekert schimmel in de woning. Een slepend juridisch steekspel met o.a. corporatie Vidomes, de huurcommissie en de gemeente als opponenten leidde tot een rechterlijk vonnis. Over enkele dagen moet zij de woning hebben leeggehaald en verlaten. Vandaag is er contact geweest met de GGD over mogelijke opvang.