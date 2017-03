VVD zoekt raadsleden met jeukende handen

28 maart – De VVD Leidschendam-Voorburg zoekt nieuwe raadsleden en vraagt mensen met belangstelling voor de plaatselijke politiek zich te melden voor een plaats op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. De partij brengt het zo onder woorden: ‘Jeuken uw handen als u de berichten in de media leest over Avalex, over grotere of kleinere gaten in de begroting, extra oeververbindingen of de wachtlijsten op scholen of bij toekenning van zorg? Zet u zich graag in voor de inwoners van onze gemeente en denkt u vaak: daar had ik wel over mee willen praten en beslissen? Dan is het raadslidmaatschap misschien iets voor u!’