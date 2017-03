Loep op communicatie rond windturbine

29 maart -De windturbine op de gemeentegrens met Den Haag, die onder inwoners veel stof heeft doen opwaaien, is terug in het nieuws. Gemeentebelangen wil van het College een gedetailleerd overzicht hebben ‘van die contacten (ambtelijk en bestuurlijk) om inzicht te krijgen hoe het mogelijk is dat omwonenden zo slecht zijn geïnformeerd over de plannen tot bouw van die turbomolen’, zegt raadslid Hans Peter Klazenga na ontvangst van een reactie op het verzoekschrift aan de Koning om de hinderlijke molen te slopen.

‘De reactie laat zien dat de verantwoordelijkheid rond de communicatie bij de gemeente Den Haag heeft gelegen. Hoe kan het, dat in de contacten tussen Den Haag en onze gemeente de omwonenden zijn vergeten?’ In de ‘koninklijke’ reactie staat ook dat aan de plaatsing vanuit het Rijk niets kan worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting omwonenden van de windturbine en de gemeente Leidschendam-Voorburg alsmede de naleving van regelgeving rond de windturbine.

GBLV-Commissielid Marien van Wijk commissielid GBLV: ‘De bal lag en ligt bij de gemeente Den Haag. De omwonenden zijn daarmee helaas niet geholpen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de horizonvervuiling en hebben te maken met slagschaduw en geluidsoverlast’. Gemeentebelangen vraagt het college ook welke lessen men heeft geleerd uit het dossier windturbine, als het gaat om de communicatie én welke acties het college heeft ondernomen om te zorgen dat omwonenden weten hoe het zit met het indienen van klachten over de windturbine. Foto: voorgrond Wykerbrug.