Voorburg tussen windturbine en paleis

30 maart – Als we het over de oostelijke kant van de gemeentegrens met Den Haag hebben komt de veelbesproken windturbine in beeld, zoals gisteren beschreven. In noordwestelijke richting vanuit Voorburg is dat Huis ten Bosch, dat eind volgend jaar gereed is voor gebruik door de Koning. Langs de Bezuidenhoutseweg is door Voorburgse buren goed te zien in welke fase de restauratie van het paleis verkeert. Onder toezicht van de Rijksgebouwendienst wordt het ingrijpende werk uitgevoerd. Uit technische onderzoeken bleek dat er meer asbest in het paleis aanwezig was en dat het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een slechtere staat verkeren dan verwacht. Ook bleek dat de staat van onderhoud van het middendeel en de Haagse vleugel slechter was dan voorzien. Het totale beschikbare budget is € 59 miljoen. De renovatie is nu met zo’n 20 maanden halverwege en naar verwachting eind 2018 afgerond.