Slot om even bij stil te staan

1 april – Een fietsslot rond verkeerslicht 5.1 in Voorburg. Als je hier op het groene licht wacht ontkom je niet aan de grote vraag: hoe komt dat ding daar? Welke theorie sluit het beste aan bij de praktijk? Het kan er niet zomaar omheen gegooid zijn. Zou er dan misschien een trapleer aan te pas gekomen zijn om het slot in open stand eromheen te vouwen en het vervolgens te sluiten? Bijna niet voorstelbaar maar ja, wat dan wel?

