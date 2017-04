Kinderen willen winkelen met robots

2 april – Een winkel met robots als personeel, een uitschuifbaar dak bij mooi weer en kinderen op machines laten fietsen voor het opwekken van energie. Dit zijn een paar idee├źn van leerlingen uit de plusklas van basisschool De Vijverhof. Jos Zuidwijk, centrummanager van Leidsenhage (straks Mall of the Netherlands) wil alles weten van de plannen want de jeugd heeft de toekomst. Na een rondleiding in het voormalige V&D-gebouw waar hij de toekomstplannen liet zien, mochten de leerlingen zelf aan de slag. Voorbijgangers werd gevraagd naar hun wensen en suggesties voor een nieuw winkelcentrum. Kleur in plaats van saaie grijze gebouwen was een wens en die hadden ze in hun ontwerp meegenomen. Het techniekproject, waarbij onderzoek en ontwerp centraal stonden, werd ontwikkeld door architecte Kiki Goudart van Huygens Labs.