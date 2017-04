Zakelijk gala voor ondernemers en politiek

Klazenga meldt dat diverse partijen al positief tegenover het voorstel staan. ‘Laten wij ons dan als grootste partij opstellen als de initiator van dit gala en ons uiterste best doen om partijen met elkaar te verbinden’. De centrale hal van het Raadhuis in Leidschendam is volgens GBLV een prachtige locatie voor het ondernemersgala waarop ook jonge innovatieve ondernemers met een gemeentelijke stimuleringsprijs onderscheiden moeten kunnen worden.

Klazenga ziet zo’n gala als waardevol bindmiddel tussen de diverse ondernemersgroepen, serviceclubs, raadsleden en wethouders. ‘De lokale economie verdient van een gemeentebestuur blijvende actieve aandacht’, zegt hij. ‘Zo’n gala is ook hét moment om geld in te zamelen voor een goed (sociaal) doel’.

