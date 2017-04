‘Nederlaag voor wethouders Kist en Rozenberg’

3 april – ‘Goed nieuws voor onze inwoners’, stelt het CDA tevreden vast, ‘nu de wethouders Floor Kist (GroenLinks) en Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) vorige week een gevoelige nederlaag hebben geleden in het bestuur van Avalex, waar omliggende gemeenten het plan voor een duurzaamheidscentrum (grofvuilstation) afschoten’. Het CDA vindt dat inwoners van Leidschendam-Voorburg hun grofvuil in onze eigen gemeente moeten kunnen inleveren. Medio 2018 wil het College het huidige afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat sluiten.

‘Kist en Rozenberg hebben bedacht dat al onze inwoners naar een nieuw te bouwen afvalstation in Voorschoten moeten rijden’, zegt CDA-raadslid Hans Geurts. ‘Het CDA is voor voorzieningen dichtbij. Wij vinden het een slecht plan dat onze inwoners straks veel extra kilometers om moeten rijden voor het wegbrengen van hun grof vuil. Dit College heeft de mond vol over inspraak, maar zonder het de inwoners te vragen willen deze wethouders zomaar een belangrijke voorziening buiten de gemeente plaatsen. Ook de gemeenteraad is door hen buitenspel gezet. Onbehoorlijk bestuur’.

Het CDA roept Kist en Rozenberg op om nu serieus op zoek te gaan naar een betere locatie in onze eigen gemeente. ‘Zolang die niet gevonden is, kan het huidige afvalstation in Voorburg gewoon open blijven’. Ook de VVD is faliekant tegen het weinig servicegerichte idee om inwoners met hun grofvuil naar Voorschoten te moeten laten rijden. In oktober vorig jaar liet de VVD al geen spaan heel van het door de wethouders Kist en Rozenberg gevoerde Avalex-beleid.