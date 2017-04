Expositie: Van Iperen toont verstild en tijdloos Voorburg

5 april – Met 17 schilderijen van flink formaat brengt beeldend kunstenaar Rik van Iperen van 12 april t/m 4 juni in Museum Swaensteyn een ode aan zijn eigen Voorburg. ‘Het is een Voorburg van verstilling, ver van de waan van de dag’, zegt hij. ‘Een plek waar de natuur door de seizoenen heen een bepalende rol speelt en waar de tijd stil staat. Zonder auto’s, reclame en verkeersborden’. Zo toont Van Iperen (70) het voor hem ultieme Voorburg, waarbij verbeelding en realiteit soms samenvallen.

Belangrijke inspiratiebronnen voor hem zijn de natuur en de muziek. Een onderdeel van de tentoonstelling is het door Van Iperen gemaakte klankbeeld. Deze audiovisuele presentatie, waarbij ‘The Way Love Used to Be’ van The Kinks te horen is, versterkt het beeld van een verstild en tijdloos Voorburg. Als geboren en getogen Voorburger is Van Iperen zich altijd verbonden blijven voelen met de vele fraaie plekken in de stad, waar stilte en historie nog voelbaar zijn.