Wel een kwispelstrook maar geen Bellobak

5 april – Langs de Broeksloot is een kwispelstrook ingesteld, een gebied waar honden zich thuis mogen voelen. ‘Deze strook is onder meer aangelegd langs de Broekslootkade’, mailt de altijd met aandacht door Voorburg fietsende – en met fotocamera uitgeruste – Willem J. Hasekamp. ‘Maar er is nergens een Bellobak te vinden met de plastic zakjes. Wel is er een Bellobak aan de overzijde van de Broeksloot. Zwemmen naar de overkant is dus een optie als oplossing met je drollenzakje’. Als hondenbelasting betalende Voorburger mag je echter van de gemeente verwachten dat ook aan deze kant van de Broeksloot snel een Bellobak komt.