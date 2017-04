17 maart – Om het leven minder te belasten gaan er stemmen op om de BTW in meer gevallen te verlagen van 21 procent naar 06 procent. Het zou de portemonnee van veel mensen wat ruimer maken. Een onbedoelde rijdende promotie voor die 06 procent zagen we terug op het Koningin Julianaplein waar een Fransman zijn auto parkeerde. Hij moest eens weten dat zijn nummerbord voor veel mensen als een steunende hartenkreet klinkt.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink