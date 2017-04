35 jaar Kunstuitleen: Bieden maar tijdens expositie

7 april -Voor de Kunstuitleen (Herenstraat) wordt het zaterdag a.s. een soort D-Day. Dan vindt de opening plaats ‘van de belangrijkste expositie van het jaar’, zegt directeur Lisette Krul. ‘Het is een Benefiet Kunstveiling waar wij geld mee proberen op te halen om onze doelstellingen te kunnen blijven voortzetten. We bestaan dit jaar 35 jaar, maar we hebben een steuntje in de rug nodig voor de volgende 35 jaar. Iedereen is welkom op de opening om 15 uur. Vanaf dat moment kan er nog de gehele week worden geboden op de kunstwerken, (in de kunstuitleen of via de website). De veiling sluit op zaterdag 15 april om 17.00 uur, maar na het laatste bod is er 5 minuten extra voor een tegenbod’.